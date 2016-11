Teppich-Mode

«Carpet and Body» stellt den Teppich in einen neuen Kontext stellt und macht ihn als Kostüm auf eine neue Weise wahrnehmbar.

Text: Lilia Glanzmann / 5.11.2016 13:47

Die Inszenierung der Teppichmanufaktur Ruckstuhl ist aus einer Zusammenarbeit mir der Design Academy Eindhoven und der Leitung von Mary Lamers entstanden. Die Abteilung «Man and Identity» arbeitete ein Semester lang mit den Langenthaler Teppichmachern, das Projekt teilte sich in zwei Phasen: Im ersten Teil erarbeiteten die Studentinnen und Studenten 13 individuelle Projekte zum Thema «Teppich der Zukunft. In einer zweiten Phase entstanden dann in Gruppen die Ausstellungskonzepte für den Designers' Saturday 2016. Darunter auch «Carpet and Body», das den Teppich in einen neuen Kontext stellt und ihn als Kostüm auf eine neue Weise wahrnehmbar macht.