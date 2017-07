Spieglein, Spieglein

Text: Meret Ernst / 20.07.2017 12:17

Adrien Rovero beobachtet genau und findet starke Formen. So auch in der limitierten Edition von Spiegeln, die er für die Lausanner Galerie Mobilab entworfen hat. Dabei legt er die Formel offen, mit welcher er die Tropfenform konstuiert hat: R1 T R2 * 1/3. Rätselhaft für Uneingeweihte bleibt auch, wie der Spiegel an der Wand hängt, und zwar in einer Position, die wie ein Mondzyklus stets geändert werden kann. So verändert sich nicht nur, was der Spiegel flüchtig einfängt, sondern auch seine eigene Position an der Wand.