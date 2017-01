Schnuppersemester für geflüchtete Designschaffende

Text: Urs Honegger / 18.01.2017 17:12

Foto: ZHdK



Die Zürcher Hochschule der Künste hat in den letzten Monaten verschiedene Angebote entwickelt, um geflüchteten Designstudierenden und Kunstschaffenden den Zugang zur Hochschule zu erleichtern.



Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) erachtet den Austausch mit geflüchteten Menschen, die aktuell in der Schweiz leben, als Verpflichtung und als Chance, schreibt die Hochschule heute in einer Pressemitteilung. Sie will geflüchteten Studierenden und Kunstschaffenden den Zugang zu den einzelnen Studiengängen erleichtern. Die Angebote richten sich primär an Personen, die in ihrem Heimatland als Kunst- oder Designschaffende tätig waren oder ein entsprechendes Studium absolvierten. Konkret können geflüchtete Kunst- und Designschaffende im Rahmen einer Hospitanz kostenlos ZHdK-Lehrveranstaltungen besuchen. Studierenden offeriert die ZHdK ein Schnuppersemester, in dem sie sich mit den Anforderungen und Inhalten eines ZHdK-Studiums vertraut machen und als Hörerinnen an Lehrveranstaltungen teilnehmen können. Sie können keine Prüfungen ablegen, sich jedoch später auf dem regulären Weg auf einen Studienplatz bewerben. Dabei gelten die üblichen Aufnahmebedingungen. In Entwicklung ist zudem ein Orientierungsverfahren für geflüchtete professionelle Kunst- und Designschaffende, die mehr über ihre Möglichkeiten und Perspektiven für eine Tätigkeit in der Schweiz herausfinden wollen, schreibt die Hochschule heute in einer Pressemitteilung. In den kommenden Semesterferien sollen im Toni-Areal Räume zur Verfügung gestellt werden für Organisationen, die im Bereich der Künste und des Designs Projekte mit geflüchteten Menschen durchführen möchten, beispielsweise in Theater- oder Musikpädagogik, Musiktherapie oder Kunst- und Designvermittlung.

Interessierte Geflüchtete und Organisationen, die mehr über die Angebote wissen wollen, können sich bei folgender Anlaufstelle melden: Irene Sommer, Zürcher Hochschule der Künste, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, Postfach, 8031 Zürich, Tel.043 446 31 62, irene.sommer@zhdk.ch