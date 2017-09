Schneiden auf Mass

Text: Meret Ernst / 5.09.2017 09:52

Messer sind das wichtigste Werkzeug für ambitionierte Köchinnen und Köche. Passt es in die Hand und schneidet gut, gelingt fast alles. Der Industrial Designer Adrian Gögl schneidert Messergriffe auf Mass. «Bei hochwertigen Messern für die Küche achtete man bisher haupsächlich auf die Klinge – der Griff als Schnittstelle zur Hand des Kochs blieb oft nur Nebensache.» Der 3-D-Druck eigne sich als Herstellungsverfahren vor allem für kleine Serien und Produkte, bei denen eine individuelle Anpassung Sinn macht. Dazu erhält die Kundin eine Klingenattrape, greift in die Modelliermasse und schickt den Abdruck an Adrian Gögl, der den Abdruck digital erfasst und ausdruckt. Natürlich muss bei einem perfekt in die Hand passenden Messer auch die Klinge überzeugen. Dafür sorgt die Auswahl von Philipp Elsener, Rapperswil. Am Messer wird es nicht mehr liegen, schmecken die Speisen nicht.