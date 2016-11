Revue passieren

Zum Jahresende vereint die Ausstellung «Hello today», für die Martin Rinderknecht Helmrinderknecht und Giovanna Lisignoli von Happen Projects zusammengespannt haben, eine Auswahl Schweizer Designerinnen und Designer, die jede auf ihre persönliche Art das Jahr 2016 reflektieren. Interessant sind die verschiedenen Generationen, die im Ausstellungsraum der Galerie Soon an der Limmatstrasse 206 aufeinander treffen. So unterschiedlich wie die Protagonisten sind auch ihre Exponate: Erich Biehle etwa, der lange Jahre als als Textildesigner für Häuser wie Givenchy und Yves Saint Laurent gearbeitet hat, versteht seine Werke explizit nicht mehr als Textildesign. Leichtes Japanpapier bemalt er mit flüssigem Wachs. Der schnelle Pinselstrich beim Auftragen des Wachses und der Zufall prägen so seine Malerei, in der sich aber weiterhin die Lebendigkeit eines Stoffes wiederfindet. Die «Pen Cups» von Jörg Boner übersetzen ein industriell gefertigtes Produkt in eine Installation und zeigen das Ergebnis eines langen Designprozesses. Carlo Clopath zeigt eine Serie von gedrechselten Holzgefässen, die er im Schleifverfahren mit Graphit überzogen hat und nicht mehr wie Holz sondern Onyx wirken. Frédéric Dedelley hat Restkartonstücke seiner letztjährigen Materialrecherchen als Formgeber für seine neue Serie «Objets à Fonction Indeterminée» benutzt. Die zweidimensionalen Formen skaliert Dedelley, rotiert sie um ihre eigene Achse drehen und gewinnt damit ein neue Volumen. Dreidimensional in Aluminium gefräst und eloxiert, sind die neuen Formen vom Designer zur Funktion freigegeben und können als Objekte überall ihren Einsatz finden. Stéphanie Baechlers Keramikarbeiten schliesslich frieren die Bewegung von Stoffen in Objekten fest. Weitere Arbeiten stammen ausserdem von Dimitri Bähler, Christoph Hefti, Nicolas Le Moigne, Loris&Livia, Sebastian Marbacher und Arno Mathies.