Text: Meret Ernst / 28.09.2016 14:49

Im Frühling wurde der traditionsreiche Hersteller von Haute Couture-Stoffen von der Firma Forster Rohner übernommen. Im Sommer wurden die beiden Standorte zusammengelegt – Zeit für einen Räumungsverkauf am alten Standort von Schlaepfer. Er findet am 29. und 30. September m alten Standort von Schlaepfer an der Fürstenfeldstrasse statt, wie heute die St. Galler Nachrichten berichten. Forster Rohner hatte anfangs Jahr den Konkurrenten von der Textilgruppe Filtex übernommen und betont, dass Schlaepfer als eigenständiger Brand weitergeführt werde. Was nach zwei unabhängigen Produktionsorten klang, ist bereits vor den Sommerferien zusammengelegt worden. Für die räumliche Zusammenführung investierte Forster Rohner, berichtet die Zeitung weiter: Unter anderem mit einer neuen Stickmaschine Epoca 7, die bei Saurer in Arbon beschafft wurde. Nicht nur im Sticksaal wurde es eng. Die Kreativabteilung um Martin Leuthold ist im Moment noch in einem Provisorium untergebracht, eine Erweiterung ist geplant. Der Räumungsverkauf schafft so gesehen auch Platz für Neues. Angeboten werden Stoffe, Folien, Zutaten, Möbel, Tapeten, Bilder, Accessoires und anderes mehr.