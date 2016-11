Proustsche Popcorn

Text: Urs Honegger / 5.11.2016 08:26

Popcorn-Duft bei Création Baumann. Der Möbelhersteller Intertime lädt auf einen etwas heruntergekommenen Rummelplatz. Das Karussell dreht, die Lämpchen leuchten, die Musik leiert, die Popcorn-Maschine rattert. Licht, Ton und Duft lassen Chilbi-Erinnerungen aufsteigen. Auf dem Kreisel drehen jedoch keine Rössli und Autos, sondern die Sessel der Firma. «Unsere Drehsessel haben uns auf die Idee mit dem Karussel gebracht.» erklärt Inhaber Johannes Weibel. Weil alles Funktionssessel sind, ist die Bewegung dreifach: Neben der Drehung von Karussell und Sessel lassen sich letztere auch noch kippen und klappen.

Für die Inszenierung zeichnet das Atelier Oï verantwortlich, das seit vielen Jahren am DS inszeniert. Diesmal für einen Kunden. «Schön, wenn dem Kunden die gleichen Sachen Freude machen, wie uns», sagt Reto Ulrich, der Rummelplatz-Designer von Oï. Weibel ist zufrieden, weil die Inszenierung aus den beschränkten Mitteln eine Tugend macht. Karussell, Bar und Popcornmaschine sind aus Dachlatten und weissen Kunststoffplatten gefertigt. Günstig in der Materialität, präzis im Detail, überzeugend in der Wirkung. Intertime und Atelier Oï arbeiten nicht nur für den DS zusammen. Ein neuer Sessel ist in der Mache, verraten Weibel und Ulrich. Nächsten Sommer soll er fertig sein.