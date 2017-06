Premiere zum Jubiläum

Seit zwanzig Jahren bringt der St.Galler Produzent Identi Büromöbel auf den Markt. Bisher entwarf diese der hauseigene Designer Kurt Greter, der das Unternehmen einst mitbegründete. Das Tischsystem ‹Curva› von This Weber markiert nun eine neue Ära und ist gleichzeitig ein Jubiläumsgeschenk: «Wir wollen in Zukunft mit verschiedenen Persönlichkeiten arbeiten. This Weber macht den Anfang», sagt René Freivogel, der Geschäftsinhaber der Firma. Gestern präsentierte Identi im Showroom in der Mühle Tiefenbrunnen zum Jubiläum das neue Schiebetürschrank-System ‹Acrilo› von Kurt Greter und eben Webers Entwurf: ‹Curva› ist ein Tisch mit Industriecharakter, der in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren soll: als einzelner Arbeitstisch in einem Atelier, aber auch zu einem System verkettet im Konferenzsaal.



Für seinen Entwurf hat Weber mit bestehenden Strukturen und Halbzeugen gearbeitet: Die Konstruktion unter dem Tischblatt etwa, an der die vier Beine befestigt werden, basiert auf einem existierenden Vierkantprofil, das Identi bereits für andere Möbel herstellen lässt. Die clevere Konstruktion mit diesem Trägerrahmen erlaubt es, die Tischbeine unter den unterschiedlichsten Tischplatte flexibel zu positionieren.