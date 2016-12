PostAlpin zum Zweiten

Text: Roderick Hönig / 12.12.2016 13:25

Im Oktober haben Designstudenten der FHNW in einem leerstehenden Hotel in Tarasp die Ausstellung «Postalpin» gezeigt. Nun ist die Schau nach Samedan ins La Tuor gewandert. «PostAlpin» stellt Akteure aus der Region und darüber hinaus vor, die mit gutem Design Neues schaffen oder Althergebrachtem frisches Leben einhauchen. Dazu gehören ein Hotel, eine Bierbrauerei und eine Skimanufaktur, Möbelmacher und Metzger. Die Ausstellung erzählt von Akteuren, die in Zeiten des Strukturwandels auf überzeugende Art und Weise ökonomische Perspektiven in der Schweizer Alpenregion erschaffen und damit gesellschaftliche Positionen und Werte für ihre Region erzeugen. Die Ausstellung dauert bis zum 2. April 2017. Vernissage wird am Freitag, 16. Dezember 2016, um 17 Uhr gefeiert.