Pop-Up zum dritten

Text: Meret Ernst / 2.08.2017 10:05

Offenbar geht das Rezept auf: der Swiss Design Market eröffnet bereits den dritten Pop-Up-Store. Im Lokal mitten in Bern bieten über fünfzig Labels aus Wohnen, Mode, Schmuck, Kosmetik und Keramik ihre Ware feil. Martina Unternährer von Storyfabrics und Stefan Egli von Home3 Design ermöglichen es ihnen zu attraktiven Konditionen ihre Produkte zu zeigen und zu verkaufen. Die beiden Marketingprofis unterstützen die Designer in der Vermarktung ihrer Produkte. Alle Labels wurden nach den Kriterien «modern, urban, casual» ausgewählt. Bleiben dürfen die Designlabels bis Ende Januar in dem Lokal.