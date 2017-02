Pop up fürs Schweizer Design

Text: Meret Ernst / 28.02.2017 14:40

Nach dem vorweihnachtichen Start in Zürich geht es nun in Bern weiter der Swiss Design Market eröffnet am 1. März für zwei Monate an der Zeughausgasse 27 den Pop Up Store. Auf über 500m2 präsentieren sich mehr als 70 Schweizer Labels aus den Bereichen Wohnen, Mode, Schmuck und Keramik. Martina Unternährer von Storyfabrics und Stefan Egli von Home3 Design wollen so den Labels die Chance geben, ihre Produkte zu attraktiven Konditionen ieinem breiten Publikum zu zeigen und zu verkaufen. Mode und Accessoires, Taschen für Damen und Herren, Möbel und Leuchten, nachhaltig produzierte Textilien, Geschirr aus Keramik, Kunst Schmuck und Geschenkartikel haben die beiden Marketingprofis zusammengetragen.

Das Grand Opening mit allen Labels und Designern findet am 2. März ab 18 Uhr statt.

