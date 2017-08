Polizei im Rennauto

Text: Köbi Gantenbein / 23.08.2017 16:26

Foto: Rolf Canal

Und immerwährend legt die Spassgesellschaft eines drauf. Auch für die Polizei. Sowohl was Tempo wie auch Design angeht, darf die Polizei dem Verbrechen nämlich nie hinter her fahren. Vorbildlich dafür ist die Gemeindepolizei von St. Moritz, die nun mit dem E-Rod, einem schnittigen Zweisitzer-Spassfahrzeug, dem Gesetz Achtung verschafft. Ruedi Birchler, der Polizeikommandant, ist im Nebenberuf ein gemütlicher Mann – er spielt leidenschaftlich und virtuos Alphorn – in Uniform mit seinem neuen Dienstwagen kann er innert 4,9 Sekunden von null auf hundert Stundenkilometer beschleunigen. Und da das Auto ohne Frontscheibe herumbraust, kann er seine Polizistenlocken im Fahrtwind schweben lassen. Auch in der Surselva hat man die Lustig-Fahrzeuge entdeckt. Der Wirt des Hotel «Krüzli» in Sedrun hat einen in der Garage stehen; ist seinen Gästen langweilig, können sie mit den 600 Kilo Gewicht elektrisch angetrieben über den Oberalp-Pass und zurück fahren.