Text: Urs Honegger / 5.11.2016 10:02

So imposant die hohen Hallen bei Hector Egger wirken, für die Szenografen sind sie eine Herausforderung. Die verschiedenen Aussteller schaffen einen kleinen Raum im grossen, um die Aufmerksamkeit des Besuchers auf ihre Produkte zu lenken. Ein enges Labyrinth bei Rolf Benz zum Beispiel, das einen anfänglich im Unklaren lässt, bei welcher Marke man gelandet ist. Zitate an der Wand locken um die nächste Ecke. «Wir wollen die Neugierde der Besucher wecken und dann auf unsere Möbel lenken», erklärt Verkaufsleiter Christian Wartmann.

Wie die neue Playstation auf dem Altbauparkett steht der Stand von Megasol Energie da. Die schwarzen Solarmodule, die den Kubus verkleiden, kontrastieren krass mit der holzigen Umgebung. Einen Eingang bietet der Würfel dem Besucher erst auf der ihm abgewandten Seite, indem er sich aufstellt. Drinnen zeigt sich, worum es der Firma geht: Solarmodule in 250 verschiedenen Farben, mit Muster, Bildern und Strukturen – zum Beispiel Marmor oder Holz! – sollen den Architekten Optionen bei der Gestaltung der Solarfassade bieten. Die Verkleidung bringt allerdings einen Leistungsverlust von zirka 15 Prozent mit sich.

Ein kleiner Eingangstunnel leitet den Besucher aus dem Offenen in den Auftritt des Armaturenherstellers Arwa. Dort steht er unter einer leuchtenden Kuppel aus gelben Seifen. Gebettet auf Handtuchstapeln liegen die Produkte. Ein freundlicher Herr im Bademantel poliert sie, wenn die Besucher Fingerabdrücke hinterlassen haben.

Gleich nebenan bei Laufen Keramik schliessen hohe schwarze Wände den Ausstellungsraum ab. Darin gezeigt wird eine Serie kleiner Objekte aus Saphirkeramik. Entworfen haben sie Studentinnen und Studenten der Fachhochschule Nordwestschweiz. Eines davon – ein Hocker? Ein zweckfreies Objekt? – haben die Designer Konstantin Grcic und Toan Nguyen ausgewählt und geht jetzt bei Laufen in Serie.

Gastgeber Hector Egger selbst spielt den Heimvorteil gekonnt aus: Gleich zu Beginn das Rundgangs streckt sich eine grosse Installation aus Holz gegen die Hallendecke. Die Inszenierung nutzt den Raum und lässt keine Zweifel offen: hier geht’s ums Holz.