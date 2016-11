Phönix aus der Asche

Möbelfabrik Wellis an der Ettiswilerstrasse in Willisau.

Text: Lilia Glanzmann / 9.11.2016 10:03

Im Frühling vermeldeten wir das Aus der Wellis Möbelfabrik. Nun erfahren wir: «team by wellis» ist zurück. Patrick Brunner, Möbelproduzent und Inhaber der Firma «Tisch & Stuhl Willisau» will die Marke «team by wellis» wieder aufleben lassen. Seine neu gegründete Firma «Team by Wellis» übernimmt sämtliche Immaterialgüterrechte aus dem Nachlass der liquidierten Wellis Möbelfabrik. Auch eine neue Kollektion sei bereits geplant: Redesign von Klassikern sowie neue Designs und Produktelinien sollen an der Möbelmesse imm cologne vom 16. bis 22. Januar 2017 präsentiert werden. Zudem will Patrick Brunner Synergien stärken: «Wir setzen vermehrt auf Komplettgestaltungen, beziehen Raum und Architektur mit ein. Im Sinne von einrichten statt möblieren», sagt er.