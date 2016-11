Perspektivenwechsel

Text: Lilia Glanzmann / 4.11.2016 21:48

Die HSLU Design + Kunst Luzern irritiert in Langenthal mit einem Arbeitstisch in Übergrösse. Im Keller der Produktionshalle von Glas Trösch steht der überdimensionale Kartonbau, der den Arbeitsalltag der Studenten einmal aus einer andern Perspektive zeigen soll. Entstanden ist er in einem interdisziplinären Projekt der verschiedenen Studienrichtungen.