Neuer Kurator für den Designers՚ Saturday

Text: Lilia Glanzmann / 24.11.2016 14:50

Foto: Rebecca Bowring

In den letzten 13 Jahren hat Architekt Sergio Cavero als Kurator des Designers՚ Saturday das Format geprägt und entwickelt. Zeitgleich hat er in Zürich sein Büro aufgebaut, dem er sich nun vermehrt widmen möchte. Deshalb übernimmt per 1. Februar 2017 Jan Geipel das Amt des D'S-Kurators. Er ist ausgebildeter Architekt und arbeitet als Dekan und Dozent an der Fakultät für Innenarchitektur und Szenografie der HEAD in Genf. Von 2009 bis 2012 war er als Programmleiter für die inhaltliche Ausrichtung von Ausstellungen und Konferenzen des Danish Architecture Center (DAC) in Kopenhagen verantwortlich, und davor bei Vitra als Teamleiter im Bereich Marketing and Branding tätig. «Mit Jan Geipel konnten wir einen ausgewiesenen Design- und Architekturspezialisten mit internationalem Netzwerk als Kurator gewinnen. Wir freuen uns mit ihm gemeinsam den Designers՚ Saturday weiter entwickeln», so Paul Schär, CEO Hector Egger und Präsident des Designers՚ Saturday Vorstands.