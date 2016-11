Neue Bewerbungsfristen

Bald startet die Ausschreibung der «Swiss Design Awards 2017» vom Bundesamt für Kultur. Neu läuft die Online-Dossiereingabe vom 14. November bis zum 15. Dezember 2016 hier. In einem erste Schritt begutachten die Mitglieder der Eidgenössischen Designkommission die zum Wettbewerb eingereichten Dossiers und treffen eine Auswahl an Arbeiten für eine zweite Runde, die parallel zur Art Basel ausgestellt werden. In dieser zweiten Runde werden die ausgestellten Arbeiten dann vor Ort beurteilt und die Preise gesprochen. Jährlich vergibt die Jury rund 16 Preise. Die Preissumme beträgt 25000 Franken.