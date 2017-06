Neu ausgestellt

Text: Lilia Glanzmann / 1.06.2017 15:46

Alpnach Norm eröffnet am 8. und 9. Juni in Bern die erneuerte Ausstellung auf 400 Quadratmetern – am gewohnten Standort, jedoch in komplett umgebauten Räumlichkeiten, zeigt das Schweizer Traditionsunternehmen wie vielfältig ein Schrank sein kann. «Tasten Sie sich in der neuen Ausstellung durch die unterschiedlichen Oberflächenveredelungen, prüfen Sie die individuellen Schrankausstattungen auf deren Alltagstauglichkeit und lassen Sie sich die Vorzüge der einzelnen Schrank-Systeme mit Schiebetüren und Flügeltüren zeigen», heisst es in der Einladung. Es gibt praktische Zugänge zu Wasser- und Stromverteiler, die unscheinbar im Schrank integriert sind, was zeigt dass ein Schrank auch mehr kann, als Gegenstände aufzubewahren. Wer eine persönliche Beratung oder eine geführte Besichtigung der neuen Schrank-Ausstellung wünscht, kann sich hier vorab für einen Termin anmelden.