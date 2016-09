Nachruf: Alf Aebersold, der Sanftmütige

Text: Köbi Gantenbein / 19.09.2016 10:21

Gestern Abend rührte ich den Salat an. Mein Salatbesteck hat Alf Aebersold einst aus Olivenholz geschnitzt. Er war der Klassenleiter. Ich war ein junger Lehrer in der Klasse für Design an der Schule für Gestaltung Zürich und wurde 1993 sein Nachfolger. Da schenkte er es mir. Gut liegt das Gerät in der Hand, apart seine Form, organisch wird aus dem in der Mitte längs gesägten Ast beim einen Teil eine Gabel, beim andern ein Löffel. Ich rührte den Salat in Trauer an. Der heitere, neugierige und liebenswerte Mann ist mit 85 Jahren Anfang September gestorben.



Alf Aebersold, Holzbildhauer, Designer, Anreger und Macher war Lehrer an der Schule für Gestaltung in Zürich. Er prägte eine Aera, mit Willy Guhl, Heinz Meyer, Hansruedi Vontobel, Franz Steinger und Franco Clivio. Zu seinem Achtzigsten trafen sich die alten Helden noch einmal. Alf, als Gestalter gross geworden in den 1950er-Jahren, hat in 37 Jahren ein eigenständiges und eigensinniges Lehrgebäude aufgebaut, den «Grundkurs für Innenarchitektur und Produktgestaltung». Er ruht auf vier Pfosten, die sein Können und Denken als Designer ausmachen.



Der erste hiess «Material». Alf hat 350 Innenarchitektinnen und Produktgestaltern direkten und sinnlichen Zugang zum Material verschafft. Jeder sollte lernen, was Holz ist, was Gips, was Metall und auch, was Kunststoff. Er hat die Bauhaus-Grundübungen weiterentwickelt und mit den Studentinnen und Studenten in der Werkstatt und auf Exkursionen Materialkataloge angelegt, in denen es um die Kraft eines jeden Werkstoffs ging. Die Methodik war es, Material mit allen Sinnen wahrnehmen zu lehren, dessen gestalterisches Potenzial auszuloten, um es mit möglichst geringem Verschleiss umformen zu können.



Der zweite Pfosten hiess «Form». Aebersold war von Haus aus Holzbildhauer. Sein Formverständnis war geprägt vom Organischen. Das ganze klassische Repertoire der Formübergänge, der Kampf um Proportionen, die Beziehungen von Formen zu Licht und Farben waren einzuüben. Jeder Student, jede Studentin nahm auch zur Zeit, als CAD und CIM, Corporate Design und Design Management sich in der Gestaltung breit machten, in dieser Schule das Grundlegende zur Form und zum Material mit. Für etliche war solches auch Medizin gegen die designtechnologischen Euphorien. Man lernte ganz altmodisch das Denken, Sehen und Tun mit der Hand.



Der dritte Pfosten steht im «Raum». Alf brachte den Studenten bei, was es heisst, ein Objekt sorgfältig in den Raum zu setzen und so die Arbeiten zu präsentieren. Seine Pädagogik stellten er und die Schülerinnen fast jedes Semester in Klassenausstellungen vor. Für das Museum für Gestaltung hat er 27 Ausstellungen gestaltet, darunter so massgebliche wie die über den «Citroën», die er 1967 mit Jörg Hamburger und Herbert Merz, seinen zwei Gspänli von der legendären «Gruppe 3», realisiert hat.



Die vierte Pfosten schliesslich hiess «Kultur». Aebersold verstand Design als ernsthaften kulturellen Beitrag: Design ordnet sich dem Menschen unter und nimmt Rücksicht auf die Umwelt. Umgesetzt hat er das, indem er seinen Studentinnen und Studenten schon in grundlegenden Übungen beizubringen versuchte, dass Design aus einer persönlichen und verbindlichen Haltung kommen müsse. Gewiss war er auch tolerant gegenüber den Avancen, die Design als Technik- oder Marketingdisziplin auffassen – schliesslich war er jahrelang Präsident des SID, des Verbandes für Industrial Design. Seine Toleranz war skeptisch und heiter. Massgebend schien ihm, Design als grundlegendes, ernsthaftes Tun zu sehen, das Werte setzen will.



Zwanzig Jahre lang blieben Alf Aebersold nach seiner Lehrerzeit, er erlebte mit Monika, seiner Frau, noch viel Lebensgenuss und -freude. Er erkundigte sich immer nach Hochparterres Gedeihen, lobte und kritisierte. In den letzten Jahren entschwand er sanft in andere Welten. Jetzt ist er gestorben. Die Engel werden diesen liebenswerten Mann mit dem schelmischen Lächeln gerne haben.