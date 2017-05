Museum für Gestaltung im Werden

Text: René Hornung / 18.05.2017 15:45

Das Zürcher Museum für Gestaltung zeigt aktuell Teile seiner Sammlung im Toni-Areal. Nach der Sanierung des Hauses von 1933 der Architekten Adolf Steger und Karl Egender wird es an den alten Standort an der Ausstellungsstrasse 60 in den Stadtkreis 5 zurückkehren. Dort verfügt es in Zukunft über rund vierzig Prozent mehr Ausstellungsfläche. Das Museum bekommt im Untergeschoss zwei zusätzliche Asstellungssäle, einen mit Original-Pilzstützen von Robert Maillart.

Die Besucherinnen und Besucher werden vor allem im grossen Parterresaal staunen und dort ein neues Raumgefühl erleben, denn die nachträglich eingebaute Zwischendecke wurde entfernt. Im Obergeschoss, das früher nur niedrige und beengte Ausstellungsmöglichkeiten bot, entstehen lichtduchflutete seitliche Galerien, die bei freiem Eintritt zugänglich sein werden.

Die denkmalpflegerische Sanierung dieses Baus der Moderne wird von Ruggero Tropeano Architekten geplant.