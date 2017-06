Multitalent

Ob Konzert, Konferenz oder Gala: Der neue Stuhl Giroflex 151 soll im unterschiedlichsten Kontext funktionieren. Zudem er ist nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip konstruiert und zertifiziert. Das heisst, die verwendeten Materialien lassen sich unkompliziert wieder voneinander trennen, sind dadurch langlebig und wiederverwertbar. Das ist dem Stuhl anzusehen, er zeigt seine Konstruktion bewusst und lässt sich in den unterschiedlichsten Varianten zusammen bauen – mit Kufen oder als Vierbeiner, einer Sitzschale aus Kunststoff oder aus Buchenformholz, mit oder ohne Polsterauflagen oder Armlehnen. Gefertigt wird in Koblenz: geschäumt, genäht, bezogen und montiert. Einzig die Metallteile sind zugekauft, pulverbeschichtet werden sie aber in der eigenen Produktion.