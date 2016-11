Text: Lilia Glanzmann / 3.11.2016 14:01

Das kleine, aber feine Zürcher gameZfestival findet ab morgen zum vierten Mal statt. Ein Festival zum Reinschauen, Reinhören oder einfach nur um in der Ausstellung zu spielen. Es richtet sich an professionelles Publikum aber auch Interessierte, bringt internationale und lokale Game Designer zusammen, um hinter die Kulissen, der sonst glatt polierten und magischen Game-Oberflächen zu blicken. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Titel «Motivate play!» und findet vom 4. bis 6. November 2016 im Kunstraum Walcheturm in Zürich statt.