Möbel und Licht im Haus zur Bastei

Text: Meret Ernst / 6.02.2017 14:52

Lange blieb das Erdgeschoss im renovierten Haus zur Bastei am Zürcher Schanzengraben leer. Letzte Woche eröffnete das Hamburger Unternehmen für Möbel und Licht namens Ply dort seine Filiale. Im hellen, rund 200 Quadratmeter grossen Showroom machen sich die Entwürfe von Vitra, Artek oder Thonet gut. Dem Interesse des Initiators David Einsiedler an Jean Prouvé geschuldet ist eine Variante des EM Tables, der exklusiv von Ply produziert wird. Ausserdem fällt Alvar Aaltos Stool 60 ins Auge, der mit unterschiedlich lackierten Beinen bestellt werden kann. Exklusiver noch ist die Version des Hockers in einer auf 25 Exemplaren limitierten Serie, die Astlöcher und Fehlstellen enthalten. Den Showroom füllen ausserdem Tische des Basler Ateliers Alinea, System 180 und Verzelloni. Ply tritt als Allrounder auf, der nicht nur Möbel verkauft und Objekte plant (wofür die Büroetage im ersten Geschoss gemietet wurde), sondern auch eigene Kollektionen produziert. Dazu gehört die Hängeleuchte K 831 oder der Ply Stool, die beide in Hamburg hergestellt werden. Das Gründerpaar David Einsiedler, Ex-Unternehmensberater, und die Grafikerin Joke Rasch verhalfen so auch der historischen Firma Midgard zu einem zweiten Leben. Gegründet wurde die Thüringer Firma 1919 vom Ingenieur Curt Fischer, der als Erfinder des lenkbaren Lichts gilt. Die Re-Editionen der verschiedenen Varianten seiner Maschinenleuchte bringen zusammen mit Prouvés Tischen und Stühlen den angesagten Industriechic in die Bastei. Materialien und Farben im Showroom sind entsprechend heruntergefahren – viel Schwarz, etwas Industriegrün vereinen sich mit Metall, Leder und dem hellen Birkenholz der Artek-Möbel zu einem stimmigen Eindruck. Da verträgt es auch die zur Schaukel umfunktionierte Schalen der Eames Plastic Arm Chairs und etwas Grün dazwischen. Für den Showroom verantwortlich ist mit Martin Rinderknecht ein versierter Kenner der Szene. Damit diese auch gebührend hinströmt, plant das Unternehmen ein Veranstaltungsprogramm. So wird der hinreissend gelegene, helle Raum mit Blick auf den Schanzengraben einem erweiterten Publikum zugänglich. Im Herbst wird Ply das von Artek ins Leben gerufene Pop-up-Café «2nd cycle» mit Vintage-Möbeln von Alvar Aalto zu Gast haben. Und für den kleinen Laden neben dem Showroom haben die Macher bereits konkrete Pläne.