Markt für Design aus der Schweiz

Text: Meret Ernst / 19.12.2016 16:00

Verkauft sich Design aus der Schweiz? Ja, wenn Präsentation und Standort stimmt. Und in der Vorweihnachtszeit sogar noch besser, wissen Stefan Egli und Martina Unternährer. Die beiden Unternehmer betreiben bis zum 31. Dezember gemeinsam den Swiss Design Market. Für drei Monate konnten sie ein leerstehendes Lokal an der Zürcher Kasernenstrasse 77 zu günstigen Konditionen übernehmen. Auf den knapp 250 Quadartmetern zeigen sie vierzig Labels von Schmuck über Keramik, Taschen, nachhaltig hergestellter Kleidung, Vasen, Möbel, Geschirr, Leuchten bis hin zu Accessoires. Die Initianten Martina Unternährer von Storyfabrics und Stefan Egli von Home3 übernehmen gegen Kommission den Verkauf, die Designer sind eingeladen, ihre Produkte zu vermitteln und sich zu vernetzen. «Alle Labels wählten wir nach den Kriterien modern, urban, chic aus», erklärt Stefan Egli. Das eine oder andere Weihnachtsgeschenk wird hier bestimmt gefunden. Denn die beiden sind nicht nur gute Verkäufer, die zu jedem der rund 1500 Produkte etwas erzählen können. Sie wollen mit dem Pop up Store auch zeigen, dass die Nachfrage da ist. Das tun sie, indem sie die Umsatzzahlen bekannt geben und so den Labels zeigen, was läuft und was nicht.