Luzerner Designtage

Text: Lilia Glanzmann / 30.11.2016 08:37

Dieses Wochenende findet in Luzern der Weihnachtsmarkt «Design Schenken» statt. Am dreitägigen Festival präsentieren 72 Schweizer Gestalter und Labels ihre Produkte. Der Anlass konzentriert sich in diesem Jahr auf die Luzerner Altstadt. Neben den zwei Hauptstandorten Kornschütte und Fachklasse Grafik, präsentieren der Changemaker, Götti+Niederer und die Wohnidee Luzern ergänzende Ausstellungen. Neu ist die Boutique «Von: Luzern – Für: Dich» an der Rössligasse 12, die im Anschluss an das Festival eröffnet. Vom 8. – 24. Dezember 2016 sind dort ausschliesslich Produkte mit einem Bezug zu Luzern zu kaufen.