Leuchtende Bilder

Text: Andres Herzog / 25.08.2017 16:01

Gestern hat Glas Trösch im Schloss Neu-Bechburg in Oensingen ein Glas vorgestellt, das Bilder zum Leuchten bringt. Es heisst «Screenlight», ist knapp zwei Zentimeter dünn und lässt sich bedrucken. LEDs beleuchten das Glas vollflächige, ihre Farbtemperatur lässt sich stufenlos einstellen. So erhält das Bild an Tiefe und wird zur Lichtquelle. Glas Trösch stellt das Leuchtglas auf Mass her, die Motive können frei bestimmt oder aus der Kollektion ausgewählt werden.