Letzte Tage

Diesen September findet in Zürich erstmals eine Designbiennale statt. Noch läuft dazu ein Crowdfunding und es bleiben vier Tage, um sich ein Ticket zu sichern. Unter dem Titel «Hello Future» will die erste Design Biennale Zürich zeigen, wie Design die Zukunft denkt: mit digitaler Fabrikation, in experimentellen Prozessen, durch aktive Materialien, in neuen Gesellschaftsentwürfen. Damit wollen die Initianten um Gabriela Chicherio und Andreas Saxer den Designbegriff erweitern. Design sei mehr als «Verschönerungsdisziplin», mehr als die Arbeit an der Oberfläche der guten Form, sondern ein Werkzeug der Innovation, Treiber der Wirtschaft und wichtiger Teil der Wertschöpfungskette. «Wir präsentieren Design während vier Tagen als Denkdisziplin. Inszenierungen an ungewöhnlichen Orten geben sinnlich erfahrbare Antworten. Statt auf Promotion und Verkauf bauen wir auf eine aktive und kritische Beteiligung der Besuchenden und auf Partner mit einem Interesse am Experiment», erklärt Gabriela Chicherio. Gezeigt werden die Experimente im Alten Botanischen Garten, im Toni-Areal und in der SBB-Werkstätte. Parallel dazu bieten Institutionen wie das Museum für Gestaltung und das Landesmuseum ein Sonderprogramm an und für die Professionals finden eine Konferenz und verschiedene Networking-Anlässe statt. Noch mehr Informationen über die Macherinnen und Macher, die Themen und Absichten finden sich auf der Wemakeit-Kampagne.