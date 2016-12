Konkret geworben

Text: Meret ernst / 5.12.2016 19:15

Er war der erste PR-Chef des 1966 gegründeten Verbandes Schweizer Industrial Designers SID: Eugen Gomringer. Er hat nicht nur die konkrete Poesie begründet, sondern in den 1960er-Jahren zusammen mit SID-Mitglied Ernst Hiestand und Ursula Hiestand zu einer wegweisenden Kooperation zusammengefunden: Hiestands definierten das Erscheinungsbild des Detaillisten ABM mit einer einfachen und eingängigen Bildsprache. Eugen Gomringer stiftete die Textelemente, deren typografisches Spiel an seine Konstellationen erinnert.



Im Rahmen der aktuellen Ausstellung «Gomringer & Gomringer» im Zürcher Museum Strauhof vereint nun ein Abend die Akteure von damals, er lässt sie von ihrer Zusammenarbeit berichten und davon, wie die Konkrete Poesie und das Prinzip der konsequenten Gestaltung ihre Anwendung in der radikalen Einfachheit des ABM-Auftritts fanden. Moderiert wird das Gespräch von Martin Heller.