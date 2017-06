Kalk & Sgrafitto

Das Handwerk stirbt aus, meint Innenarchitekt und Materialcoach Philipp Kuntze und organisiert eine Veranstaltungsreihe, an der Handwerkerinnen und Kunsthandwerker ihr Wissen weitergeben. Erstmals nun als zweitägige Exkursion unter dem Motto: «Kalk & Sgraffito». Die Reise führt ins Engadin. Am ersten Tag etwa wird in Sur En da Sent ein Kalkofen besichtigt, am zweiten Tag zeigt eine Sgraffito-Führung durch die Dörfer Ardez und Guarda wie das Handwerk die Architektur über Jahrhunderte beeinflusst. Weitere Informationen zu der Exkursion finden sich hier.