Hygiene entwerfen

«Riva» ist Keramik Laufens erstes Dusch-WC, entwickelt vom Luzerner Designer Peter Wirz. «Hygiene basiert auf Vertrauen – deshalb kommuniziert mein Entwurf die Sauberkeit bereits optisch», sagt der Designer. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Dusch-WC kaum von einer klassischen Toilette. Erst der Edelstahl-Drehknopf am Sitz zeigt die zusätzliche Funktion. In Zusammenarbeit mit Keramik Laufen ist es dem Designer gelungen, die Technik komplett in den geschlossenen Keramikkorpus zu integrieren und so eine schlichte Ästhetik zu schaffen. Damit sich das Dusch-WC über Jahre bewährt, haben sie ein mehrstufiges Hygienekonzept entwickelt, bei dem alle wesentlichen Teile regelmässig automatisch gereinigt und entkalkt werden. Und auch was die Nutzer putzen müssen, ist möglichst bequem gestaltet, das Design frei von Schmutzecken und Fugen. Zusätzlich ist die Oberfläche der Keramik mit einem schmutzabweisenden Material beschichtet.