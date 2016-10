Hochparterre im Parterre

Hochparterre und die Swiss Design Association zum Apéro: Zwischen 18 bis 20 Uhr in der Bar Parterre am Mühleweg 15 in Langenthal, direkt neben dem City Center.

Text: Lilia Glanzmann / 28.10.2016 09:25

