Text: Lilia Glanzmann / 13.12.2016 08:20

Am 26. Januar 2017 startet in Disentis, Müstair und Vrin der Weiterbildungslehrgang «Material und Form im Handwerk». Der Lehrgang richtet sich an Handwerker mit einer abgeschlossenen Lehre sowie am Handwerk interessierte Berufsleute. Diese Fachleute haben ein breites, jedoch sehr unterschiedliches Grundwissen. Schreiner oder Maler wissen viel über den Gebrauch von Materialien, der Architekt oder Designer hat vor allem gestalterische Kompetenzen. Im Dialog zwischen den verschiedenen Fachleuten überlagert sich dieses Wissen und führt zu neuen Erkenntnissen und Erfahrungen. Zum Dozententeam um den Bündner Architekten Gion A. Caminada gehören der Kalligraph Giovanni de Faccio, die Goldschmiedin Salomé Lippuner, der Kulturgeschichtler Josef Perger, der Bildhauer Magnus Pöhacker, der Designer und Drechsler Othmar Prenner, der Künstler Christian Stecher und die Glasmalerin Elisabeth Stillebacher. Die Orte, an denen der Lehrgang stattfindet sind zudem architektonisch und kulturell von Bedeutung: «Diese Gefasstheit ermöglicht eine gezielte Wahrnehmung von vorhandenen und abwesenden Dingen und eine hohe Konzentration für die Arbeit», sagt Marchet Notegen vom Bildungszentrum Surselva. So soll die Weiterbildung eine solide Grundlage für vielfältige Formen handwerklicher Tätigkeit schaffen – als Selbständiger oder innerhalb eines Unternehmens. Letzte Plätze sind noch frei, hier gibt es weitere Informationen zur Anmeldung.