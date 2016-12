Gut angelehnt

Text: Meret Ernst / 5.12.2016 18:39

Kaum auf dem Markt, gewinnt der kompakte Lean on Desk einen Iconic Award in der Kategorie Selecition. Patrick Müller will damit den Arbeitsplatz nach Hause holen. Typologisch mischt er ihn aus einem Tisch und einem Wandregal. Er besteht aus einer Arbeitsplatte mit zwei Schubladen, einem Regalbrett und aus drei verstellbaren seitlichen Ablagen. Dabei hält er aufgrund seiner Konstruktion und Antirutschfüssen – ohne zu bohren, dübeln oder schrauben. Die Beine sind aus massiver, geölter Eiche, die Arbeitsflächen aus einer kompakt verdichteten, schwarz eingefärbten Faserplatte, die Swiss Kronos herstellt, die Schubladen aus weiss pulverbeschichtetem Stahl und die Tablarträger aus eloxiertem Aluminium. Der kleine Arbeitsplatz reicht heutzutage für Büroareibten, tragen wir doch längst mit unserem Computer oder Smartphone ein ausgewachsenes Büro in der Tasche. Und weil Arbeitstische zuhause meist an einer Wand stehen, hat Patrick Müller gleich die Wand als erweitertes drittes und viertes Bein genutzt. Gefertigt wird dieser Arbeitsplatz in der Schweiz.