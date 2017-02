Neue Technologien wie das 3-D-Drucken wirbeln anfangs viel Staub auf. Doch nur wer Durchhaltevermögen an den Tag legt, kann technische Erfindungen als Chance nutzen und in markttaugliche Produkte umsetzen. Der Brillendesigner, Optiker und Firmeninhaber Sven Götti nahm vor rund drei Jahren das Projekt in Angriff, 3-D-gedruckte Brillen herzustellen und so sein Sortiment zu ergänzen siehe Hochparterre 5 / 14. Im Herbst 2016 präsentierte er zwölf Korrektur- und zwölf Sonnenbrillen erstmals auf Fachmessen. Drei Jahre sind für Brillen eine lange Entwicklungszeit: «Irgendwann war der Punkt ‹of no return› erreicht. Ich musste mich entscheiden, viel Zeit und Geld zu investieren», so Götti. Das Brillengeschäft ist zwar Moden unterworfen, doch Schnellschüsse sind nicht Göttis Ding. Er wollte sicher sein, dass die Kollektion sitzt – von der Form über das Material bis hin zum passenden Vermarktungskonzept.