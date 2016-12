Geben ist seliger denn nehmen

Lego weiterschenken: auf der Sharing-Plattform Give and Need

Text: Meret Ernst / 15.12.2016 14:15

Wer lieber gibt denn nimmt, kann das auf der Plattform Give and Need tun. Sie verknüpft diejenigen, die zu viel haben mit denen, die zuwenig haben. Und erleichtert damit das Nehmen und das Geben. Kurz vor Weihnachten rufen die Initianten nun auf, ungenutzte Legobestände an Kinder zu vermitteln, die fliehen mussten. Seit über einem Jahr läuft die Vermittlungsplattform, welche die beiden Webaktivisten Ralph Moser und Silvan Groher lanciert hatten. Die Idee dahinter ist einfach. Wer zu viel hat, soll Ungenutztes an Menschen auf der Flucht vermitteln, die mit sehr wenig auskommen müssen. Denn unsere Keller und Estriche quellen über von Dingen, die wir doppelt und dreifach besitzen. Für das Velo, die Winterjacke, Kinderspielzeug, Möbel, Küchenausstattung, Computer, aber auch Übersetzungshilfe oder Musikunterricht hat die Grafikerin Julia Ambroschütz einfache Illustrationen angefertigt. Sie zeigen die Kategorien an, unter denen das Angebot gebündelt wird. Dabei reicht es für die Geber, ein Foto mit den entsprechenden Angaben auf die Site zu laden und den Kontakt anzugeben. Wer möchte, kann die Gelegenheit nutzen, die Menschen kennen zu lernen, die ein Angebot herzlich brauchen können. Wer keinen übervollen Keller hat, kann auch Zeit schenken und helfen, dass sich die neu Angekommen hier zurecht finden. Übrigens kann man auch die Plattform unterstützen, die nicht nur gratis für Beschenkte und Schenker ist, sondern auch völlig freiwillig und ohne Entgelt von den Betreibern lanciert wurde.