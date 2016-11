Für Freunde der japanischen Formgebung

Text: Meret Ernst / 11.11.2016 19:13

Japanische Objekte stehen hoch im Kurs. Die beiden japanischen Architektinnen Tomoko und Kana, in Zürich heimisch, organisieren jedes Jahr unter dem Label Tooka einen Pop-Up-Store, in dem sie ausgewählte Produkte anbieten. Durchaus mit dem Ziel, durch diese sorgfältig gestalteten Objekte auch japanische Kultur zu vermitteln. Dieses Jahr sind sie in der Galerie Lullin+Ferrari zu Gast - hier trifft japanisches Design auf die Werke der dänischen Künstlerin Benedikte Bjerre.