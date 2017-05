Führungswechsel bei Sara

Text: Lilia Glanzmann / 12.05.2017 09:44

Mauro Solidoro ist der neue Geschäftsleiter des Büroeinrichtungsherstellers Sara. Der ehemalige Verkaufsleiter von Stoll Giroflex AG hat die Nachfolge von Luciano Ganavelli angetreten, der nach zehnjähriger Leitung des Unternehmens in Tenero in den Ruhestand tritt. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Gianfranco Patelli, hat den neuen Direktor mit folgenden Worten vorgestellt: «Wir sind überzeugt, mit Herrn Solidoro einen würdigen Nachfolger für den scheidenden Geschäftsleiter gefunden zu haben – gerade in einem so entscheidenden Moment, in dem der Markt für Büromöbel sich in puncto Design und Technologie in einer Phase des starken Wandels befindet und der Preiskampf immer erbitterter wird.» Und wie sieht Mauro Solidoro seine Zukunft bei Sara? «Die neuen Technologien haben unser Leben radikal verändert, unsere Gewohnheiten haben sich gewandelt wie auch unser Art zu denken und zu handeln. Es ist für uns unvorstellbar geworden ohne Handy aus dem Haus zu gehen, ein Restaurant auszuwählen, ohne vorher Beurteilungen im Internet gelesen zu haben, oder ein Hotel oder einen Flug zu buchen ohne hierfür die spezielle App zu nutzen.» Dieses Szenarios wie sich auch die Arbeitswelt wandle: Die Bereiche öffnen sich und werden Wohnräumen immer ähnlicher, um Orte zu werden, an denen man sich trifft, sich austauscht und um im Team zu arbeiten. «Deshalb muss der Hersteller ein noch wachsameres Auge haben für neue Trends, neue Technologien müssen etwa in die Möbel selbst integriert werden. Auf diese neue Bedürfnisse im Arbeitsbereich sollen deshalb auch neue Produkte folgen, worauf er sein Augenmerk richten will.