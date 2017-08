Ein zweites Leben geben

Das «2nd Cycle Café» gibt Aalto-Möbeln ein zweites Leben und will bewussten Konsum fördern. Nun macht es vom 2. bis zum 6. September Halt an der Bärengasse 29 in Zürich. Ply beherbergt die Initiative inklusive Pop-up-Restaurant, das anschliessend zur Zentrale der ersten Design Biennale wird. Es kochen die Köche des Hamburger Restaurants «Klappe» an drei Tagen typische norddeutsche Gerichte – vom Labskaus bis zum Backfisch – zeitgemäss zubereitet. Wer sich einen Platz reservieren möchte, kann das hier tun. Nachmittags serviert die Hamburger Konditorei «Herr Max» Kaffee und Kuchen. Ab 7. September übernimmt die Design Biennale Zürich den Ply-Showroom. Ebenfalls dort lädt Hochparterre zum «Design zum Zmittag» am Sonntag, 10. Semptember zum Thema «Retail Revolution».