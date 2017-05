Ein Hauch von Licht

Text: Lilia Glanzmann / 11.05.2017 15:40

Aus dem Forschungsprojekt ‹E-Broidery› siehe HP 9/13 der Firma Forster Rohner in St. Gallen entstanden Textilien die Strom leiten, Räume heizen oder beleuchten können. Stickerei erlaubt, einzelne Garne exakt auf dem Gewebe zu positionieren. Diese Präzision ermöglicht der Elektronik, Signale störungsfrei zu übertragen. In den Bereichen Automobil, Medizin, Outdoor und Architektur – so ist man in St. Gallen überzeugt – kann man Sensor- und Leuchttextilien brauchen. An der Messe Techtextil in Frankfurt präsentieren sie nun noch bis morgen die neue Kollektion «Elements», Lichttextilien für Architektur und Interior geworden. Der Service: Schon ab einem Meter lassen sich die Lichttextilien individuell gestalten: Lichtbild, Endmasse, Konfektion sowie Anschluss fertigt Forster Rohner in St. Gallen nach Wunsch.