Silber, Gold und Bronze: Doo-Wop in Metall.

Text: Lilia Glanzmann / 25.07.2017 10:47

Die Leuchte schuf Louis Poulsen in den Fünfzigerjahren, für die «Søværnets Bygningsdistrikt», die Gebäudeverwaltung der dänischen Marine also. Jetzt gibt es den Klassiker auch in Chrom und Kupfer. Neben den Neuheiten gibt es zudem weiterhin die ursprünglichen Modelle aus Messing, sowie Dunkelgrau und Weiss lackiert. Nebst dem kühlen Stahl sorgen Töne wie Kupfer oder das klassische Messing im Raum für Tiefe. Gefertigt wird der Leuchtenschirm mit Hilfe einer Drehtechnik, die das schlichte Metallblech zur auffälligen Silhouette formt.