Digital kollaborieren

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt sind Lösungen gefragt, die interaktive Bildschirme, magnetische Oberflächen oder Whiteboards kombinieren. Mit Haworth kümmert sich ein Büromöbelhersteller gleich selbst um neue Hard- und Software. Ihr neues Produkt «Workware» ermöglicht es mehreren Benutzern, sich kabellos zu verbinden, auszutauschen und den Ideenfluss aufrechtzuerhalten – unabhängig ob jemand in Hawaii oder Horw sitzt. Arbeiten viele Gestalter oder Bürogemeinschaften heute mit Dienstleistungen wie Skype oder Dropbox um Grenzen zu überwinden, ist es bei Workware möglich, einzelne Inhalt oder Applikationen zu präsentieren oder auch mal dreissig Fotos gleichzeitig hochzuladen. Das Gerät ist ungefähr so gross wie eine TV-Box und ist die kabellose Schnittstelle zwischen Telefon, Tablet oder Computer und einem Bildschirm. Nebst dem dezentralen Arbeiten ermöglicht Workware aber auch, Inhalte vor einer Gruppe kabellos an einem Screen zu präsentieren, um so schneller Entscheidungen treffen zu können. Voraussetzung für das Gerät ist ein Strom-Anschluss und ein HDMI-Anschluss am Bildschirm.