Die Haare schön

Ein Föhn ist ein Föhn. In der Haartrockner-Branche tut sich gemeinhin wenig. Nun hat Dyson mit «Supersonic» dem Föhn eine neue Form gegeben: Da wo sonst ein Motor warme Luft macht, klafft ein Loch – ein Stil-Element, das wir bereits von Dysons Ventilatoren kennen, deren Motoren versteckt sind. Auch im Dyson «Supersonic» ist dieser nicht sofort zu lokalisieren. Um den neuen Trockner zu entwickeln, investierten die Engländer 70 Millionen Franken. Nun misst der Motor gerade noch 27 Millimeter und konnte so im Griff verbaut werden.

Was ergibt der Test aufs Exempel? Haare nass gemacht und los gehts: Weil die Ingenieure den Schwerpunkt weg von der Oberseite in den Griff verlagern, liegt der Haartrockner angenehm in der Hand. Der Motor soll sich laut Pressemeldung rund 100 000 Mal pro Minute drehen, das Gerät durch seine Ringform den generierten Luftstrom abermals mit der Umgebungsluft multiplizierten und das wiederum das Haar schneller trocknen. Tatsächlich: funktioniert. Und dank Schalldämpfern ist der Föhn trotz dieser Leistung deutlich leiser als die gewohnten Modelle. Spass machen schliesslich die kleinen Details. Jedes Knöpfchen ist hochwertig gefertigt, wer drauf drückt fühlt sich an ein teueres Mobiltelefon erinnert und die drei mitgelieferten Aufsätze schnappen mittels Magnet lautlos ein. Diese Detailtreue kostet und zwar 499 Franken. Das lohnt sich aber. Noch besser würde es nur, wenn Dyson ein weiteres Detail ihrer Geräte auf den Föhn überträgt: immer mehr der Staubsauger funktionieren kabellos. Momentan sollen die verfügbaren Akkus für den Haartrockner zwar noch noch nicht die notwendige Leistung liefern, aber Dyson arbeitet dran, heisst es.