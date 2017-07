Design verkaufen

Text: Lilia Glanzmann / 3.07.2017 14:22

Der Sparschäler Rex ziert das neue Erscheinungsbild der Ornaris. Er steht als Klassiker des Schweizer Designs: Funktional und formvollendet. Ab der Ausgabe Bern’17 verkörpert er deshalb den neusten Bereich «Inspiring Design» der Messe. Die Fläche in der Halle 3.2 versammelt Designer und Labels aus den Kategorien Wohndesign, Beleuchtung, Mode und Accessoires, Textildesign, Keramik und Innendekoration. «Wir wollen Designern eine exklusive Plattform bieten ihr Label auf einer etablierten Messe zu präsentieren», sagt Teamleiterin Monika Brütsch. Der neue Bereich soll das Angebot der Messe weiterentwickeln und existierendes ergänzen. Die Plätze sind limitiert, eine interne Jury beurteilt die hochwertigen Aussteller, die bisher noch nie an der Ornaris zu sehen waren. Ausgerichtet wird «Inspiring Design» wie gewohnt jeweils einmal in Bern und Zürich. Dabei liegt der Fokus nicht einzig auf Schweizer Design – auch internationale Gestalter und Labels sollen ausgestellt werden. Einmal mehr lohnt sich im August deshalb die Reise nach Bern, um im neuen Bereich die eine oder andere Trouvaille für das eigene Sortiment zu entdecken. Wer vor Ort ausstellen möchte, bewirbt sich hier.