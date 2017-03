C’est le ton qui fait la musique

Text: Lilia Glanzmann / 2.03.2017 16:40

Täglich verhandeln Designerinnen und Designer mit Auftraggebern, Lizenznehmern, Projektbeteiligten. Doch was gilt und was ist zu beachten? Das eintägige Seminar «Kreativ & mit System verhandeln» bietet Designern die Gelegenheit, das Verhandlungsgeschick auf Vordermann zu bringen. In Rollenspielen werden etwa Vertragsverhandlungen zwischen Designern und ihren Verhandlungspartnern simuliert um daraufhin Erkenntnisse für neue Strategien zu gewinnen. Der auf Designrecht spezialisierte Anwalt Robert M. Stutz stellt Fallbeispiele vor und die Kommunikationsberaterin Irene Morueco Fernandez gibt Feedback zur Art und Weise, wie am besten verhandelt wird. Denn: Kreativität alleine reicht nicht aus, um im Wirtschaftsalltag Erfolg zu haben. Selbstbewusstes Auftreten und kommunikative Fertigkeiten sind für erfolgreiche Verhandlungen entscheidend, damit die kreativen Leistungen auch vermarktet werden können.