Calanda erfindet Berge

Seit 230 Jahren braut Calanda in Chur mit reinem Bergwasser. Längst vom Heineken-Konzern geschluckt, hat die Brauerei nun ein neues Etikett kreiert. Die Pressemeldung verkündet: «Die Heimat liegt Calanda seit jeher am Herzen, deshalb haben die Berge auf der Verpackung und der Etikette noch mehr Platz erhalten.» Jedoch: Weder das Calanda-Massiv noch ein anderer Bündner Berg zieren die neuen Flaschen, sondern eine Fantasielandschaft. «Da blutet das Bündner Herz», titelt die ‹Südostschweiz› heute und zitiert den Heineken-Sprecher: «Wir haben die Nähe zu einer typischen Schweizer Landschaft gesucht, die nicht eindeutig zuzuordnen ist.» Dass man mit dem Steinbock weiterhin an die Bündner Wurzeln appelliert, ist pures Marketing. Für die Etikette aber war der Kanton den Designern «offenbar nicht schön genug».