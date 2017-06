Bling Bling Plus

Swarovski hat anlässlich der Design Miami in Basel ein weiteres Mal den Designers of the Future Award vergeben, der zeigen soll dass Kristall mehr kann als schmücken. Ausgezeichnet wurden der Japaner Satoshi Yoshiizumi, der Architekt Jimenez Lai aus Los Angeles und die holländische Designerin Marjan van Aubel mit ihren Arbeiten zum Thema «Shaping Societies» in den drei Kategorien 3-D-Druck, Recycling und erneuerbare Energien.