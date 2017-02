Berner Design Preis für Susi + Ueli Berger

Text: Meret Ernst / 28.02.2017 08:54

Foto: zVg

Susi und Ueli Berger arbeiteten über vierzig Jahre zusammen – an der Schnittstelle von Kunst, Architektur und Design. Die Grafikerin und der Maler, Künstler und Plastiker schufen ein weitausgreifendes Werk. Der Berner Design Preis zeichnet nun das Designschaffen der beiden aus, das 2018 im Werkverzeichnis und einer monografischen Ausstellung im Museum für Gestaltung Zürich vorgestellt werden soll. Diese zweite Welle der Rezeption setzte 2010 mit der Verleihung des Grand Prix Design des Bundesamtes für Kultur ein. Frech und humorvoll werteten Bergers im Team Dinge um, die wir zu kennen meinen: Der Soft Chair von 1967 brachte Kunststoff und das niedrige Sitzen in Schweizer Wohnzimmer, die Wolkenlampe zog 1970 der Guten Form eine lange Nase und im selben Jahr feierte der Fünf-Minuten-Stuhl aus Drahtgitter die spontane Umnutzung. Ein Tisch wird typografisch zum Tischtisch, ein Stuhl zum Stuhlstuhl – wer genau hinschaut, entdeckt die einzelnen Buchstaben in der Konstruktion. Die langjährige Zusammenarbeit mit der Kollektion Röthllisberger kombinierte dieses wilde Denken mit handwerklich perfekter Fertigung. 1982 entstand mit dem Schubladenstapel einer der Klassiker, der den beiden einen Platz im Schweizer Design garantiert.

Die Berner Design Stiftung vergibt den Preis zum siebten Mal. Da Ueli Berger 2008 starb, nimmt Susi Berger den Preis stellvertretend für beide entgegen. Der Preis ist mit 15'000 Franken dotiert und zeichnet Berner Gestalterpersönlichkeiten aus. Nach dem Prinzip der Patenschaft vergibt die Preisträgerin einen Drittel davon an eine junge Gestalterin weiter. Susi Berger wählte Sabine Portenier, die nach der geschäftlichen Trennung von Evelyn Roth seit Mai 2015 unter dem Namen Sabine Portenier Suburban Collective GmbH ihr Modelabel führt. Die beiden Preise werden am 23. März im Rahmen der Ausstellung Bestform im Kornhausforum Bern übergeben.