Abschied von Maddalena De Padova

Text: Lilia Glanzmann / 4.01.2017 10:04

Diesen Dezember verstarb mit Maddalena De Padova eine Grand Dame des italienischen Designs. 1956 gründeten Maddalena und Fernando De Padova ihr eigenes Möbelunternehmen. Ihre Faszination für skandinavisches Design legte den Grundstein, in ihrem ersten Mailänder Showroom in der Via Monte Napoleon vertrieb das Ehepaar Objekte von Alvar Aalto, Arne Jacobsen oder Poul Kjaerholm. Auf einer Reise nach Basel in den Sechzigerjahren, entdeckte Maddalena De Padova den «Wire Chair» von Ray und Charles Eames. Wenige Monate später erhielt sie die Lizenz des amerikanischen Herstellers Herman Miller, die Eames – Entwürfe in Italien fertigen zu lassen. Nach dem Tod ihres Ehemanns Fernando in 1967 leitete Maddalena De Padova das Unternehmen alleine. 1979 löste De Padova die Kooperation mit Herman Miller zugunsten der eigenen Marke «è De Padova» auf und festigte die Zusammenarbeit mit Vico Magistretti und Achille Castiglioni. Über die Jahre pflegte De Padova eine enge Zusammenarbeit mit vielen Designern, darunter Alexander Girard, George Nelson, Naoto Fukasawa, Dieter Rams, Ross Little und zuletzt Patricia Urquiola. Vor zehn Jahren übergab Maddalena De Padova die Unternehmensführung an ihre Kinder Luca und Valeria. 2013 wurde Luca De Padova alleiniger Geschäftsführer. Bis heute ist die De Padova-Möbelkollektion inspiriert von Designklassikern, Handwerkskunst und einer Kombination aus internationaler Eleganz und urbanem Mailänder Stil. Maddalena De Padovas Erbe und die Unternehmenstradition werden unter der Ägide des Art Direktors Piero Lissoni weiter geführt. Anlässlich der imm cologne 2017 zeigt der Showroom in Köln vom 16. bis 22. Januar ausgesuchte Möbel in Erinnerung an Maddalena.