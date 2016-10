Text: Verena Tschopp / 28.10.2016 11:34

Foto: zVg

1683 beginnt am Rande des Schwarzwaldes eine Geschichte, deren heutige Produkte wohl jedem Architekt und jeder Architektin ein Begriff sind. Eine düstere Gegend, in der die Bauern tagtäglich um ihr Überleben kämpften, bis ein adeliger Herrscher, ein Held der kaiserlichen Armee Wiens, kam und dem Elend ein Ende setzte. Er sah den Reichtum an Eisen, Eisenerz und Holz und errichtete ein Schmelzwerk mit Schmiede. Das Industriezeitalter kam mit Hammerschlägen und tosenden Flamen im Schwarzwald an. 200 Jahre später begann das Unternehmen wirklich zu florieren. Fahrräder, Waffen, emaillierte Reklameschilder und landwirtschaftliche Maschinen verliessen die Fabrik. 1880 kam der Ofenbauer Theodor Bachmann dazu. Unter seiner Regie entstanden die emaillierten Backöfen, welche dem Unternehmen die neue Richtung gaben. Es folgten Kohle-, Gas- und Elektrobacköfen. 1956 wurde der erste eingebaute Backofen auf Augenhöhe in eine Küche montiert. Danach jagten sich Innovationen: das erste Vario-System, die Schirmhaube und der 90 cm breite Backofen, um nur ein paar zu nennen. Vergangenen Dienstag lud Gaggenau in den Schweizer BSH Hauptsitz in Geroldswil ein, um das Ereignis gebührend zu feiern. Wir gratulieren Gaggenau zum Geburtstag der Schnapszahl aller Schnapszahlen.