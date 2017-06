Trends in einer digitalen Welt

Am 20. Juni startet die neue Trendplattform «Kontext». Swiss Textiles überdenkt damit, wie Trend-Forcasting heute funktioniert. Die digitale Welt hat den Zugang zu Informationen und Recherche für Designschaffende verändert. Es fehlt nicht an Trendprognosen, aber an begründeten Positionen und Expertise. «Abgeschlossene Vorgaben und die klassische Zukunftsprognose sind nicht mehr zeitgemäss», erklärt Swiss Textiles richtigerweise. Die Märkte sind zu vielschichtig, der prognostische Wurf in die Zukunft wird ihrer Komplexität nicht mehr gerecht. Dazu kommt ein deutlich erhöhtes Tempo. Die Prozesse von Design, Materialentwicklung und Produktion sind ineinander verwoben. Die Industrie erlaubt es, in Echtzeit zu agieren und kann radikal in die Zukunft eingreifen, die gerade noch ausgerufen wurde.